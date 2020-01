XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla breche derzeit einen Rekord nach dem anderen, die Aktie notiere auf einem absoluten Höchststand, sei noch nie teurer gewesen. Chef Elon Musk lasse sich jetzt nach grandiosen Zahlen zu einer Aussage verleiten, die einem Versprechen gleiche. Doch wie schon in der Vergangenheit lasse sich der E-Auto-Visionär ein Hintertürchen offen.Tesla halte mit den Markterwartungen mehr als Schritt, folglich gehe die Tesla-Rally weiter: Der US-Elektroautobauer habe sich dank hoher Nachfrage in Europa und China zum Jahresende überraschend gut geschlagen und komme mit seinen neuen Projekten schneller voran als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember habe die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge geschafft - und der Gewinn habe klar die Erwartungen übertroffen.Musk habe nun erneut versichert, dass Tesla ab jetzt grundsätzlich profitabel arbeiten werde. Es gebe bei dieser Aussage jedoch ein "aber": Denn das sei auch schon die Botschaft vor einem Jahr gewesen - es seien zwei tiefrote Quartale mit Verlusten von mehr als einer Milliarde Dollar gefolgt. Auch jetzt habe Musk eingeschränkt, dass es Ausreißer etwa bei der Einführung neuer Modelle geben könnte. In diesem Jahr solle auch der Elektro-Sattelschlepper Tesla Semi in die Produktion gehen.Die Erfüllung des Versprechens werde am Ende vermutlich keinen wirklich interessieren, sofern Tesla seinen Wachstumskurs beibehalte. Überwiegend schwarze Zahlen allerdings sollten dafür sorgen, dass Tesla auch für weitere Anlegerkreise interessanter werde. Der zweitwertvollste Automobilkonzern sei Tesla schon heute. Hält Musk sein Versprechen, könnte Tesla auch Toyota überholen und die Nr.1 werden, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.