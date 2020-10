ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe am Freitag Produktions- und Auslieferungszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und damit nicht nur die Erwartungen der Wall Street übertroffen, sondern auch einen neuen Rekord aufgestellt. Nach Unternehmensangaben habe Tesla im dritten Quartal 139.900 Fahrzeuge ausgeliefert und damit den Rekord aus dem Schlussquartal 2019 mit 112.000 Fahrzeugen locker übertroffen. Die Analysten hätten im Vorfeld durchschnittlich mit 127.000 ausgelieferten Autos gerechnet, wobei die Schätzungen in der Spanne von 123.000 bis 147.000 Einheiten gelegen hätten.In den ersten neun Monaten habe der US-Konzern insgesamt bereits 318.950 Fahrzeuge ausgeliefert. Angesichts der anziehenden Nachfrage - speziell in China, wo eine günstiger Variante des Model 3 geplant sei - halte "Der Aktionär" die 500.000er-Marke für erreichbar.Trotz des Auslieferungsrekords dürfte die Tesla-Aktie am Freitag deutlich schwächer in den US-Handel starten. Kurz vor Eröffnung an der Wall Street notiere die Aktie rund 5,5% tiefer. Grund dafür sei aber v.a. der schwache Gesamtmarkt sein, nachdem US-Präsident Donald Trump positiv auf Covid-19 getestet worden sei. Die Gewinne vom Vortag wären damit wieder Geschichte - sofern die Tesla-Aktie im Tagesverlauf nicht noch die Trendwende schaffe. Trader könnten weiterhin auf eine Fortsetzung des jüngsten Rebounds setzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:370,25 EUR -2,89% (02.10.2020, 16:06)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:369,00 EUR -1,49% (02.10.2020, 15:52)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:431,78 USD -3,65% (02.10.2020, 15:53)