Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

219,76 USD (25.06.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Im Jahr der Vorstellung des Model 3 habe sich Tesla Verstärkung aus Deutschland geholt. Während das Marketing-Geschick von Elon Musk legendär sei, happere es bei Tesla bei der Qualität der Fertigung. 2016 sei dafür der ex-Audi-Produktionschef Peter Hochholdinger engagiert worden. Er und dessen Fähigkeiten seien Elon Musk aufgefallen, der ihn telefonisch gefragt habe, ob er mit die "Welt verändern will". Mit den Worten "zumindest Autos bauen kann ich" sei er zum Elektroautobauer gewechselt. Doch jetzt die Überraschung: Laut Electrek habe Hochholdinger Tesla verlassen. Dabei sei seine Aufgabe vor allem gewesen, die Produktion des Tesla Model 3 zu beschleunigen.Immerhin habe er offenbar schon einen Nachfolger. Bereits letztes Jahr habe Tesla Bert Bruggeman als "Vice-President of Production at Fremont plant" in den Konzern geholt.Die Personalie komme zu einem interessanten Zeitpunkt. In wenigen Tagen erfahre man, ob Tesla seine Auslieferungsziele erreicht habe. Elon Musk habe "90.000 bis 100.000" im zweiten Quartal in Aussicht gestellt. Jüngsten Berichten zufolge werde die Zielerreichung sehr eng.Auch Shortseller würden genau hinsehen. Bereits 2018 seien Jim Chanos knapp 60 Abgänge von Führungskräften in nur 12 Monaten aufgefallen, was er als großes Warnsignal sehe, dass etwas schief laufe. Die Shortseller-Legende sei short in Tesla. "Die Aktie ist wertlos", so seine Aussage auf CNBC und Elon Musk ein "Lügner". Electrek habe den Investmentprofi zuletzt einen "Heuchler" genannt, weil er seine Short-Position abgehedgt habe mit dem Kauf einer Call-Option im Wert von 420.000 Dollar. (Analyse vom 26.06.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:193,84 EUR -0,33% (26.06.2019, 14:15)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:193,40 EUR -0,17% (26.06.2019, 14:26)