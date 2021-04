NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

735,75 USD +0,87% (26.04.2021, 19:53)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nur noch wenige Stunden, dann lasse sich Tesla wieder einmal in die Bücher blicken. Beim Umsatz würden die Analysten ein Wachstum von 33% auf 9,9 Mrd. USD erwarten. Insbesondere nach den starken Auslieferungszahlen, könnte Tesla diese Schätzungen durchaus übertreffen. Anfang April habe der US-Konzern gemeldet, im ersten Quartal einen neuen Rekord aufgestellt zu haben: Insgesamt seien 184.800 Autos an Kunden geliefert worden.Dass die Zahl der Auslieferungen aufgrund des weltweiten Elektroauto-Booms steige, sei aber nicht verwunderlich. Deutlich kritischer dürften Investoren und Analysten auf die Marge im Automotive-Geschäft blicken. Im vergangenen Quartal sei die Marge hier aufgrund von Preissenkungen auf 20,7% geschrumpft.Dass die durchschnittlichen Verkaufspreise wieder gestiegen seien, dürfte wohl eine Voraussetzung sein, um die von Analysten erwarteten 0,73 USD Gewinn je Aktie zu übertreffen. Spannend bleibe zudem, ob Elon Musk Details zum Lastkraftwagen Tesla-Semi-Truck verrate, und ob sich der CEO zu den jüngsten tödlichen Unfällen äußere.Anleger dürften in jedem Fall gespannt sein: Denn mit einer Marktkapitalisierung von 578 Mrd. USD lege am Montagabend eines der wertvollsten Unternehmen der Welt seine Zahlen vor. Aus technischer Sicht stehe das Papier am Scheideweg. Zuletzt habe die Tesla-Aktie die 50-Tage- sowie die 100-Tage-Linie erfolgreich verteidigt. Die Zahlen könnten daher als ein Katalysator für noch höhere Kurse dienen, auch wenn die Tesla-Maschinen so etwas gar nicht brauchen würden, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:610,00 EUR +1,19% (26.04.2021, 20:07)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:613,00 EUR +0,77% (26.04.2021, 17:35)