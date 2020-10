Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

431,78 USD -3,65% (02.10.2020, 15:53)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.10.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA), erhöht aber das Kursziel von 130 auf 140 USD.Er denke, es sei absolut realistisch, dass Elon Musk im Jahr 2023 einen Tesla für 25.000 USD anbiete, allerdings denke er auch, dass er damit zugleich einige tausend USD Verlust pro Auto erzielen werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Musk habe ehedem noch nicht bewiesen, dass er mit seinen bisherigen S-3-X-Y-Modellen Geld verdienen könne, die Gewinne würden mit den "Regulatory Credits" erzielt. Die Einnahmen hieraus hätten im ersten Halbjahr 2020 bei USD 782 Mio. gelegen (Q3 2019: USD 134 Mio.; Q4 2019: USD 133 Mio.; Q1 2020: USD 354 Mio.; Q2 2020: USD 428 Mio.). Ohne diese Zahlungen hätte Tesla regelmäßig rote Zahlen geschrieben. Auch für das dritte und das vierte Quartal erwarte Schwope unter Herausrechnung der "Regulatory Credits" Verluste für den Elektroautobauer. Auch wenn der Kurs der Tesla-Aktie seit dem Rekordhoch um rund 10% gefallen sei, scheine ihm das Wertpapier aber noch immer deutlich überbewertet zu sein. Schließlich sei der US-Konzern mit USD 417,6 Mrd. weiterhin mehr wert als alle deutschen, französischen, italienischen, amerikanischen und japanischen (mit Ausnahme von Toyota) Automobilhersteller zusammen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehelung für die Tesla-Aktie mit einem von 130 auf 140 USD erhöhten Kursziel. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Tesla Inc.: Keine vorhanden