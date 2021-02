XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (17.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla sei der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und autonomes Fahren. Vor wenigen Tagen sei bekannt geworden, dass ein deutlich kleineres und günstigeres Modell im nächsten Jahr auf den Markt kommen solle.Bei Teslas "Battery Day" 2020 habe Elon Musk bereits angekündigt, einen Tesla für 25.000 Dollar auf den Markt bringen zu wollen. Es habe damals jedoch geheißen, dass sich Interessenten mindestens bis 2023 gedulden müssten. Nun habe Teslas China-Chef Tom Zhu in einem Interview angekündigt, dass der in China entstehende Billig-Tesla schon 2022 in Produktion gehen könnte.Der Elektro-Kleinwagen werde im neuen Entwicklungszentrum in Shanghai gebaut, solle aber weltweit angeboten werden. Die niedrigeren Kosten im Reich der Mitte und günstigere Lithium-Eisenphosphat-Akkus dürften den Kampfpreis möglich machen.Zum Auto selbst sei noch nicht viel bekannt. Als gesichert gelte jedoch, dass es ein Kompaktmodell mit Steilheck auf der Basis des Model 3 werde. Das neue Tesla-Modell werde mit dem VW ID.3 konkurrieren, der inzwischen schon zum Preis eines Golfs zu haben sei.Die Tesla-Aktie befinde sich seit Jahresbeginn in einer Konsolidierungsphase. Die nächste charttechnische Unterstützung sei im Bereich 780 Dollar.