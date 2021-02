Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

675,20 EUR +0,27% (15.02.2021, 12:36)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

676,00 EUR +1,70% (15.02.2021, 12:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

816,12 USD +0,55% (12.02.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und Autonomes Fahren. Jetzt wolle Elon Musk nach China den nächsten großen Wachstumsmarkt in Angriff nehmen. Medienberichten zufolge stehe Tesla kurz vor dem Markteintritt in Indien. Neuer Markt, neues Potenzial für die Aktie?Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte, habe Tesla bereits den Bundesstaat Karnataka ausgewählt, um seine erste Gigafactory in Indien hochzuziehen.Der Autohersteller solle seit bereits sechs Monaten mit lokalen Beamten verhandeln und derzeit eine Due-Diligence-Prüfung für Immobilien in der Region und plane die Errichtung einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung durchführen, so Bloomberg weiter.Tesla-Chef Elon Musk habe bereits im Januar Pläne über einen Markteintritt in Indien bestätigt. Der reichste Mann der Welt habe am 13. Januar "wie versprochen" als Antwort auf einen Bericht in einem Tesla-fokussierten Blog getwittert, dass der Autohersteller in Gesprächen mit mehreren indischen Staaten sei.Indien habe lange Zeit für die Automobil-Hersteller als hochinteressanter Wachstumsmarkt gegolten. Jedoch hätten sich die Vorzeichen geändert.Für Tesla Chance und Herausforderung zugleich. Mit kostengünstigen E-Autos könne der E-Auto-Pionier sicherlich neues Potenzial generieren.Aufgrund der momentan abnehmenden Trendstärke erscheine es als wahrscheinlich, dass die Aktie den Support bei 809 Dollar testen werde. Falle auch diese Marke, müsse mit einem Rücksetzer bis in den Bereich von 780,10 Dollar gerechnet werden.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät die Tesla-Aktie zu halten. Stoppkurs: 575 Euro. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: