Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

330,90 USD +5,09% (26.10.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Neuer Ärger für den US-Konzern. Kaum sei die Anklage der US-Börsenaufsicht SEC vom Tisch, schalte sich das FBI ein. Habe Elon Musk bei den angepeilten Produktionszahlen des Model 3 gelogen? Das FBI prüfe deshalb, ob Tesla im Jahr 2017 überhaupt genug Kapazitäten zur Verfügung gehabt habe, um die geplanten Stückzahlen zu fertigen. Sei das nicht der Fall, wäre eine erneute Untersuchung wegen Marktmanipulation durch die SEC denkbar. Musks Twitter-Schnellschüsse könnten also einmal mehr dem Elektroautobauer und dem Tesla-Chef selbst zum Verhängnis werden.Die Anleger würden sich bislang unbeeindruckt von der FBI-Meldung zeigen. Obwohl Tesla letzte Woche mit schwarzen Zahlen überrascht habe, gebe "Der Aktionär" für die Aktie noch keine Entwarnung. Das 2019er KGV liege nach neuesten Schätzungen bei rund 50. Der Börsenwert sei mit 56,5 Mrd. USD überaus sportlich, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:30000 EUR +6,57% (29.10.2018, 12:38)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:300,00 EUR +4,03% (29.10.2018, 12:53)