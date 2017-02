ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(27.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktienanalyse von Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley:Aktienanalyst Adam Jonas von der Investmentbank Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos der Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Seit Anfang 2014 bis zur ersten Hälfte des Jahres 2017 dürften sich bei Tesla Inc. die Aufwendungen für Forschung & Entwicklung sowie die Investitionen auf zusammen 10 Mrd. USD summieren. Die Ambitionen des Unternehmens hätten den Markt offensichtlich überrascht. Investoren stünden im Spannungsfeld der damit verbundene Chancen und Risiken.Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass mit dem Model 3 ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Einführung eines Daten sammelnden, maschinell lernenden Gerätes gegangen sei. Die Migration zu Auto 2.0 stehe zwar noch immer am Anfang. Allerdings sei kein anderes Unternehmen in Sicht, welches sich in dieser Disziplin in einem ähnlich fortgeschrittenen Stadium befinde, so der Analyst Adam Jonas.Die Analysten von Morgan Stanley behalten in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "overweight" bei ebenso wie das Kursziel von 305,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:240,00 Euro -1,60% (24.02.2017, 16:31)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,81 Euro -0,86% (24.02.2017, 16:43)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 254,79 -0,47% (24.02.2017, 16:45)