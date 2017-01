ISIN Tesla Motors-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla Motors-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla Motors-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motors Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Hauptsitz von Tesla Motors Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.01.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla Motors-Aktie: Allzeithoch in greifbare Nähe gerückt! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Elektroautobauers Tesla Motors Inc.Seit Anfang Dezember sei auf dem Chart der Tesla Motors-Aktie ein steiler Aufwärtstrend zu sehen. Zunächst habe es nach der Trump-Wahl Irritationen gegeben, dass Trump die Subventionen für Elektroautos kürzen könnte. Mittlerweile sei Tesla Motors eine Vorzeiger-Aktie für Donald Trump, weil man in den USA die Arbeitsplätze schaffe. Der Börsenexperte verweise darauf, dass Tesla Motors jetzt die Massenproduktion von Akkus in der Gigafactory gestartet habe. Grundsätzlich laufe bei Tesla Motors alles nach Plan.Jetzt ist das Allzeithoch von 270 Euro in greifbare Nähe gerückt und laut Alfred Maydorn wird es noch in diesem Jahr erreicht, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.01.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:229,05 EUR -0,26% (20.01.2017, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:230,81 EUR +0,98% (20.01.2017, 14:12)Nasdaq-Aktienkurs Tesla Motors-Aktie:243,76 USD +2,27% (19.01.2017, 22:00)