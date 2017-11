Kursziel

Tesla Motors-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 265 Market-Perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 14.11.2017 367 Neutral Citigroup Itay Michaeli 10.11.2017 500 Buy Instinet Romit Shah 09.11.2017 185 Sell UBS Colin Langan 03.11.2017 205 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 03.11.2017 379 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 02.11.2017 310 Hold Deutsche Bank Rod Lache 02.11.2017 300 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 02.11.2017 185 Underweight J.P. Morgan Securities Ryan Brinkman 02.11.2017 240 Underperform Jefferies & Co Philippe Houchois 02.11.2017 312 In line Evercore ISI George Galliers 30.10.2017 - Perform Oppenheimer Colin Rusch 17.10.2017 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Brad Erickson 04.10.2017 411 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 02.10.2017 386 Overweight Piper Jaffray Alexander Potter 27.09.2017 210 Underweight Barclays Brian A. Johnson 13.09.2017 275 Sell CFRA Research Efraim Levy 17.08.2017 430 Buy Guggenheim Securities Robert Cihra 16.08.2017

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

263,90 Euro +0,82% (15.11.2017, 22:00)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 311,30 +0,84% (15.11.2017)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Motors Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.11.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla Motors-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 500 oder 185 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla Motors-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Motors hat am 01. November die Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Der Umsatz stieg um knapp 30% auf 3,0 Mrd. USD. Unter dem Strich fiel ein Verlust in Höhe von 619 Mio. USD (533 Mio. Euro) an. Es war der höchste Fehlbetrag, den Tesla bislang in einem Quartal verkraften musste.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla Motors-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst vom Investmenthaus Instinet, Romit Shah, in seiner Tesla Motors-Aktienanalyse vom 09.11.2017 das höchste Kursziel veranschlagt und gleichzeitig zum Kauf des Titels geraten. Das Kursziel von 500,00 USD wurde bestätigt. Nach einer Fahrt mit dem Model 3 geht der Instinet-Analyst davon aus, dass Tesla Inc. auf lange Zeit hin alle produzierten Model 3 auch verkaufen könne. Der adressierbare Markt sei vielleicht größer als es bei den Modellen von BMW’s 3er Reihe, der Mercedes C-Klasse und dem AUDI A4 der Fall sei.Shah vergleiche die Passion für ein Model 3 mit dem iPhone von Apple. Der Erfolg von Apple beruhe darauf, dass die Welt vom Computer auf ein Smartphone umgestiegen sei und das Unternehmen das beste Produkt angeboten habe. Heute sei es im Hinblick auf den herkömmlichen Verbrennungsmotor ähnlich. Tesla biete einfach die besten Elektroautos an. Wenn Tesla die operativen Probleme überwinden könne, dürfte das Umsatzwachstum und die Free Cashflows beispiellos sein.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla Motors-Aktie kommt von der UBS. Colin Langan, Aktienanalyst von der UBS, bestätigt in einer Aktienanalyse von 20.10.2017 das "sell"-Rating und sein Kursziel von 185,00 USD. Die Quartalszahlen von Tesla Inc. hätten mit den Erwartungen des Marktes nicht Schritt halten können. Es sei deutlich geworden, dass Tesla beim Hochlauf der Model 3-Produktion und der Free Cashflow-Generierung Herausforderungen zu bewältigen habe. Die gesenkten Margenplanungen würden eine ähnlich hohe Cash Burn-Rate implizieren. Langan spreche von zunehmenden Sorgen hinsichtlich der Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla Motors-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:260,75 Euro -1,49% (15.11.2017, 17:35)