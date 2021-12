XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Viele Tesla-Aktionäre häten in den letzten Jahren sehr gut mit Tesla verdient. Investoren in Produkte von ARK Invest hingegen hätten trotz des Tesla-Höhenfluges im Jahr 2021 wenig Grund zur Freude gehabt. Das habe an fallenden Aktien wie Zoom Video Communications und Square gelegen. Seeking-Alpha-Autor Jonathan Weber weise darauf hin, dass ARK-Chefin Cathie Wood zuletzt mit mehreren großen Prognosen danebengelegen habe. Der ARK Innovation ETF habe nach einem starken Jahr 2020 im neuen Jahr 2021 den Markt um satte 40% underperformt und 2021 rund 24% verloren.Wood habe im Sommer noch von Deflation gesprochen, während im November nun weltweit die Inflation Rekorde breche. Zudem sei die Vorhersage, Öl steige nie mehr über 70 USD, schnell von der Realität eingeholt worden. Gegenwind erhalte ihr Ansatz, auf teure Tech-Unternehmen zu setzen von wieder steigenden Zinsen in den USA.Wood habe zuletzt wie Elon Musk die hohen Kurse für Gewinnmitnahmen bei Tesla genutzt. Sie denke aber weiter, dass der Tesla-CEO "bereit für die Robo-Taxi-Welt" sei. Eine Einschätzung, die nicht jeder teile. Experte Prof. Lienkamp habe dem "Aktionär" gesagt: "Tesla wird meines Erachtens nicht über Level 2 kommen.", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:1.028,20 EUR +1,86% (01.12.2021, 13:44)