Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

611,00 EUR -5,21% (22.02.2021, 19:58)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

614,00 EUR -4,02% (22.02.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

743,91 USD -4,79% (22.02.2021, 19:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Kurs von 53.800 Dollar habe der Bitcoin am Freitag erstmals eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar erreicht. Ganz besonders dürfte sich Tesla-CEO Elon Musk darüber freuen. Der Autobauer habe im Januar 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und damit offenbar richtig abgeräumt.Nach Berechnungen des Analysten Daniel Ives von Wedbush Securities stehe ein Buchgewinn von knapp einer Milliarde Dollar auf dem Papier. Der Kauf habe laut Tesla im Januar stattgefunden, ohne nähere Angaben zum konkreten Zeitpunkt und Preis zu machen. Nach Daten von CoinDesk habe der Durchschnittskurs im Januar bei rund 34.900 Dollar pro Bitcoin gelegen.Wie aus einem Dokument der US-Börsenaufsicht SEC hervorgegangen sei, habe der US-Elektroautohersteller Bitcoin im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar erworben. Mit dem Kursanstieg auf das bisherige Rekordhoch von 58.350 Dollar ergebe sich eine Rendite von etwa 65 Prozent. Der Analyst schreibe dazu, dass Tesla "auf dem Weg sei, mehr Profit aus seinem Bitcoin-Investment zu machen als aus dem Verkauf seiner Elektrofahrzeuge im kompletten Jahr 2020".Der Bitcoin bleibe ein spannendes Investment - nicht nur für Tesla. Bisher haben die Bullen noch jeden Rücksetzer zum Kauf genutzt und auch aktuell sieht es danach aus, als könnten sie die Marke von 50.000 Dollar verteidigen, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Autor Laurenz Föhn ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: