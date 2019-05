ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Mittwoch ihren Kursverfall fortgesetzt. An der New Yorker Börse sei es mit dem Papier des US-Konzerns erneut unter die psychologisch wichtige 200-USD-Marke gegangen. Während Morgan Stanley im Worst Case ein Kursziel von 10 USD ausgegeben habe, bleibe die UBS bei einem fairen Wert für die Aktie von 200 USD.Die Tesla-Aktie setze derweil ihren Kursverfall fort. Das Papier sei auf den niedrigsten Stand seit dem 13. Dezember 2016 gesunken. Welches Ass habe Elon Musk jetzt noch im Ärmel? Die letzten Zahlen seien schwach gewesen, das Model 3, eingepreist, das Model Y eingepreist, der E-Brummi, der neue Roadster, alles eingepreist. Aus technischer Sicht warte die nächste stärkere Unterstützung im Bereich zwischen 187 und 190 USD. Anleger sollten vorerst abwarten, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:169,10 Euro -4,69% (23.05.2019, 09:47)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:169,78 Euro -1,70% (23.05.2019, 10:02)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:192,73 USD -6,02% (22.05.2019, 22:00)