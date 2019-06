Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Um sich trotz vieler Autos mit schwacher Umweltbilanz für strengere Abgasvorschriften zu rüsten, hätten General Motors und Fiat Chrysler wohl US-Emissionsrechte von Tesla gekauft. GM und Fiat Chrysler hätten diese Deals schon früher in diesem Jahr offengelegt, so "Bloomberg". Der Tesla-Aktie hätten die News keinen Rückenwind gegeben. Vielmehr setze das Papier den Abwärtstrend fort. Wo lägen die nächsten Unterstützungen?Die Unterlagen hätten zwar nicht viele Details enthalten, es sei jedoch das erste Mal, dass Autohersteller eingeräumt hätten, sich zum Erreichen strikterer US-Umweltgesetze an Tesla zu wenden, heiße es in dem Bericht. Tesla wiederum habe seit 2010 fast zwei Milliarden Dollar Umsatz durch den Verkauf von Emissionszertifikaten gemacht. Hersteller, die weniger E-Autos im Angebot hätten, könnten ihre Klimabilanz aufbessern, indem sie diese Abgasrechte kaufen würden. Ein GM-Sprecher habe "Bloomberg" gesagt, der Konzern wappne sich damit für "künftige regulatorische Unsicherheiten".Fiat Chrysler habe erklärt, so lange die US-Umweltvorschriften nicht mit der Nachfrage nach Autos auf dem Markt in Einklang stünden, sei der Kauf solcher Zertifikate ein probates Mittel. Im April sei bereits durch einen Bericht der "Financial Times" ein geplantes CO2-Handelsabkommen des Unternehmens von Tech-Milliardär Elon Musk in Europa bekannt geworden. Demnach solle Fiat Chrysler Tesla Hunderte Millionen Euro zahlen, um die E-Autos der US-Firma in seine Fahrzeugflotte einrechnen und so künftige EU-Abgasvorschriften erfüllen und Strafen verhindern zu können.Das alles habe der Tesla-Aktie nicht auf die Beine geholfen. Tesla stecke in diesen Tagen in der womöglich schlimmsten Krise seit Gründung. Die Aktie habe ihren Kursverfall in den letzten Tagen fortgesetzt. Die Frage sei: Wie wolle Elon Musk in der Zukunft bei den Anlegern und Analysten Pluspunkte sammeln? Zuletzt sei das Model P, ein Pick-Up-Truck angekündigt worden, was völlig verpufft sei. Auch das Model 3 sei bereits im Kurs eingepreist, wie auch der Elektro-Brummi von Tesla.Anleger sollten vorerst abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link