ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (24.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Wie die "Bild am Sonntag" berichte, habe das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Ermittlungen gegen den US-Automobilkonzern eingeleitet. Tesla solle aufgefordert worden sein, dem KBA Informationen über mögliche Sicherheitsrisiken in Zusammenhang mit den in früheren Modellen (Modelle S und X der Jahre 2012 bis 2018) verbauten Touchscreen-Bildschirmen zu liefern. Zuvor habe bereits die US-Verkehrsbehörde NHTSA den Konzern wegen Sicherheitsrisiken zu einem Rückruf aufgefordert.Die Zeitung zitiere einen Sprecher des KBA mit den Worten: "Das Kraftfahrt-Bundesamt ist über den Sachverhalt informiert, es steht mit der NHTSA im Kontakt und hat seinerseits eine Prüfung eingeleitet. Das Ergebnis steht noch aus." Der Sprecher beziehe sich dabei auf die Aufforderung der NHTSA zum Rückruf von 158.000 Fahrzeugen.Tesla habe mitgeteilt, dass die "Komponente aufgrund von Verschleiß versagen kann". Eine weitere Reaktion habe es seitens des US-Unternehmens bisher nicht gegeben. Von Elon Musk selbst kein Wort, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link