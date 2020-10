NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

434,00 USD +1,90% (09.10.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.10.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Korrektur dämpft den Aufwärtstrend - ChartanalyseMit dem Ausbruch über das bisherige Rekordhoch bei USD 193,92 setzte sich bei den Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) im Juni eine weitere massive Rally in Gang, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Denn ausgehend vom Verlaufstief aus dem März bei USD 70,10 sei der Wert förmlich explodiert und habe nach 600% Performance im September ein neues Allzeithoch bei USD 502,14 erreicht. Dieses Hoch sei sofort für Gewinnmitnahmen genutzt worden und die Aktien seien in der Folge knapp unter die Unterstützung bei USD 358,99 eingebrochen. Allerdings hätten die Bullen den Abverkauf direkt wieder gekontert und den Wert bis über USD 450,00 angetrieben. Seither würden die Tesla-Aktien in einer immer schmaler werdenden Dreiecksformation seitwärts oszillieren, die den derzeitigen Richtungskampf unterstreiche.Ausblick: Kurzfristig hätten die Aktien von Tesla jetzt die Chance, die Oberseite des Dreiecks zu durchbrechen. Die starken Hürden würden jedoch erst noch auf den Wert warten.Die Long-Szenarien: Bei einem Anstieg über das Zwischenhoch der vergangenen Woche bei USD 448,88 wäre das Dreieck nach oben verlassen und damit ein Longsignal aktiv. Allerdings müsste der Wert dann auch über das Zwischenhoch bei USD 461,94 und die Hürde bei USD 466,00 ansteigen. Erst dann wäre der Weg zum Allzeithoch bei USD 502,14 frei. Darüber liege das nächste wichtige Ziel bei USD 560,00.Die Short-Szenarien: Schon Abgaben unter das Zwischentief bei USD 406,05 könnten den Anstieg dagegen zum Kippen bringen und für einen Angriff auf die Unterseite der Dreiecksformation bei ca. USD 385,00 sorgen, Darunter könnte nur noch der Unterstützungsbereich bei USD 358,99 einen Einbruch bis zur Haltemarke bei USD 273,00 aufhalten. (Analyse vom 12.10.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:370,35 EUR +0,97% (12.10.2020, 08:48)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:366,80 EUR (09.10.2020)