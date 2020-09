Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des Autobauers habe wieder Fahrt aufgenommen. Der Grund: Tesla-Chef Elon Musk rühre kräftig die Werbetrommel für den am 22. September stattfindenden "Battery-Day". Musk habe "viele aufregende Dinge" zum Thema Batterien angekündigt.Fakt sei: "Während alle Autobauer im Schneckentempo in die Zukunft gehen und zum Teil im Dornröschenschlaf sitzen, verändert Elon Musk sein Unternehmen im Raketentempo. Kein Unternehmen der Welt hat diese Innovationsgeschwindigkeit wie Tesla", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Dennoch: Die Erwartungshaltung vor dem "Battery-Day" sei enorm. Werde Elon Musk am 22. September den Tesla-Fans nicht das "nächste großes Ding" im Batterie-Sektor präsentieren, sei die Fallhöhe hoch. Alles Bekannte wäre dann bereits im Kurs enthalten.Tesla sei seit März laufende Empfehlung des AKTIONÄR gewesen. Vor zwei Wochen sei die Tesla-Aktie unter den Stoppkurs von 300 Euro gefallen. Aktuell sollte mit einem Einstieg gewartet werden, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:363,55 EUR +2,74% (15.09.2020, 10:33)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:360,70 EUR +6,56% (15.09.2020, 10:19)