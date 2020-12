Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

627,07 USD +3,74% (10.12.2020, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Der Elektroautobauer habe die dritte Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös: 5 Mrd. USD) im laufenden Geschäftsjahr vollzogen (2,31 Mrd. USD im Februar; 5,0 Mrd. USD im September). Das Tesla-Management reagiere mit der erneuten Kapitalmaßnahme nach Meinung des Analysten auf die anhaltende Kursrally der Tesla-Aktie (seit Quartalsbeginn: +46%; seit Jahresanfang: +650%). Die Eigenkapitalfinanzierung habe nach Erachten des Analysten zu äußerst attraktiven Konditionen (im Sinne des Unternehmens/der Altaktionäre) stattgefunden (Verkauf der neuen Aktien nach Meinung des Analysten zu völlig überhöhten Preisen >> Verwässerungseffekt). Tesla habe damit seine Bilanz- und Verschuldungskennzahlen weiter verbessert.Der E-Autobauer verfüge aktuell ohne Zweifel über eine sehr starke Marke und habe sowohl die Markt- als auch die Technologieführerschaft inne (Tesla EV-Marktanteil YTD: 17%; zum Vergleich Volkswagen (VW + Audi + Porsche): 13%). Zudem sei Tesla nicht mit Altlasten aus dem Verbrennungsmotor-Zeitalter (u.a. Restrukturierungskosten) konfrontiert. Jedoch vertrete der Analyst nach wie vor die Auffassung, dass die E-Auto-Konkurrenz progressiv zunehmen werde, so dass er bezweifle, dass Tesla den aktuell hohen Marktanteil erfolgreich verteidigen könne. Allerdings zeichne sich eine höhere Dynamik des EV-Marktes ab (BNEF habe EV-Ausblick erhöht).Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 2,93 (alt: 2,55) USD). Zur Klarstellung, der Analyst betrachte Tesla als erfolgreiches Unternehmen mit positiven Perspektiven. Jedoch seien diese Aspekte seines Erachtens auf dem gegenwärtigen Kursniveau der Tesla-Aktie mehr als eingepreist.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Tesla-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen" ein. Das Kursziel werde von 124 USD auf 273 USD erhöht. (Analyse vom 11.12.2020)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:502,50 EUR -2,69% (11.12.2020, 12:54)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:502,40 EUR -1,97% (11.12.2020, 12:40)