NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.026,96 USD -3,54% (07.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eigentlich habe das Jahr für den US-Konzern richtig gut gewesen. Der Konzern habe zum Jahreswechsel neue Rekordwerte bei den Autoverkäufen gemeldet. Infolgedessen sei die Tesla-Aktie 13% nach oben gesprungen. Mittlerweile habe sie die jüngsten Kursgewinne verzockt. Auf Wochensicht stehe ihm sogar ein Minus zu Buche.308.600 verkaufte Fahrzeuge in den letzten drei Monaten sowie 936.000 Auslieferung im Gesamtjahr 2021 - mit diesem Ergebnis habe Tesla erneut einen Rekord aufgestellt und die Aktie am ersten Handelstag im Jahr 2022 nach oben katapultiert. Nachdem die steigenden Anleiherenditen sowie das FED-Protokoll besonders Wachstumsaktien wie Tesla unter Druck gesetzt hätten, würden jetzt die Ankündigungen von Ford für schlechte Laune sorgen. Denn die Nachfrage nach den neu angekündigten vollelektrischen F-150 Lightning Pickup sei überraschend hoch ausgefallen. Fast 200.000 Kunden hätten den elektrischen F-150 reserviert, und Ford habe bereits angekündigt, die Produktion bis zum nächsten Jahr auf mehr als diese Zahl zu erhöhen.Für Tesla sei Fords Pickup eine Kampfansage. Jedoch habe der Konzern von Elon Musk bereits mehr als 1 Mio. Reservierungen für ihren Cybertruck registrieren können. Investierte Anleger sollten sich daher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Halten, rät Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2022)