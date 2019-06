Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sei der Rebound bei Tesla schon vorbei? Ein neuer Analystenkommentar von Goldman Sachs sorge für sinkende Kurse und Unsicherheit unter den Tesla-Aktionären. Die US-Investmentbank habe das Kursziel von 200 auf 158 USD reduziert und rate zum Verkauf der Tesla-Aktien. Hauptgrund: Die Erwartungen an die Nachfrage seien zu hoch.Zwar würden die Analysten glauben, dass die Absatzzahlen für das zweite Quartal ordentlich sein dürften und den Konsensus treffen würden. Der Ausblick für das zweite Halbjahr sei aber weniger optimistisch. Es gebe wenig Möglichkeiten für Elon Musk, die Nachfrage weiter hoch zu halten. Leasing für das Model 3 sei bereits eingeführt worden und die Förderung in den USA halbiere sich ab dem 1. Juli. "Was ist das nachhaltige Nachfrageniveau?", so Goldman Sachs, die auf die sinkende Nachfrage nach dem Model X und S verweise und ein großes Fragezeichen hinter das künftige Absatzvolumen des Model 3 setze. Möglicher Ausweg für Tesla: "Es gibt die Chance, dass das Model Y schneller als gedacht produziert wird." Aber auch hier sehe die US-Investmentbank die Kehrseite der Medaille: "Eine Kannibalisierung von Model 3 und Model X."Die Experten würden 2025 noch einen Elektroauto-Marktanteil von Tesla i.H.v. 20% sehen - aktuell seien es rund 30%, so Florian Söllner, Leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)