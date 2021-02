XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

WKN Tesla-Aktie:

Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (12.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei der Trendsetter in Sachen Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren. Zuletzt habe Elon Musk mit seinem Investment von 1,5 Mrd. USD in Bitcoin für Aufsehen gesorgt. Ziel: Der US-Konzern wolle in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren. Den Run auf die Tesla-Aktie hätten zuletzt mehrere Insider genutzt um Kasse zu machen. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas dagegen äußere derweil Bedenken wegen möglichen Engpässen brei der Batterieversorgung.Tesla und andere Elektrofahrzeughersteller könnten einem möglichen Batteriemangel gegenüberstehen, so Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas. Jonas gehe davon aus, dass die Knappheit der Batterien die Wachstumskurven für Elektrofahrzeuge in den kommenden Quartalen oder Jahren verändern werden. Das Batterie-Team von Morgan Stanley sehe einen fast dreifachen Anstieg der globalen Batteriezellenkapazität, während das globale Auto-Team einen fast sechsfachen Anstieg der der weltweiten EV-Verkäufe auf ca. 12 Mio. Einheiten bis 2025 prognostiziert.Schon länger würden Experten darüber diskutieren, ob für die nächsten Jahre genug Batteriezellen für Elektroautos zur Verfügung stehen würden. Fakt sei aber, dass CATL, LG Chem, Samsung SDI ihre Kapazitäten massiv ausweiten würden. Auch neue Player wie Nothvolt, Freyr Batterie tc. würden den Markt betreten und dafür sorgen, dass keine Engpässe entstünden.Zuletzt hätten auch mehrere Insider bei Tesla Kasse gemacht - u.a. Elon Musks Bruder Kimbal. Er habe Aktien im Wert von 25,6 Mio. USD auf den Markt geworfen. Kein schlechter Deal bei Kursen um 850 USD. Auch Verwaltungsratsmitglied Antonio Gracias habe 150.000 Tesla-Aktien verkauft - also das Fünffache von Musk.Dass Insider angesichts der starken Performance der Tesla-Aktie Cash machen würden, sollte Anleger nicht verunsichern. Vor allem deshalb nicht, da Kimbal Musks 30.000 Tesla-Aktien, die er auf den Markt geworfen habe, nur rund 5% seines gesamten Aktienpakets entsprechen würden.