Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Horror-Nachrichten für Tesla. Nach einem tödlichen Unfall am Wochenende mit einem Model S würden sich die Hinweise verdichten, dass der Wagen im Autopilot unterwegs gewesen sei und niemand am Steuer gesessen habe. Das Papier des US-Konzerns habe daraufhin am Montag an der NASDAQ deutlich nachgegeben, habe sich jedoch im Laufe des Vormittags erholt.Am Samstagabend sei der Wagen mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen seien ums Leben gekommen. Pikant dabei sei, dass die Polizei einen der Männer auf dem Beifahrersitz und einen auf der Rückbank gefunden habe. Damit dürfte die Diskussion darüber, wie Tesla seinen Autopiloten vermarkte, wieder aufflammen. Denn dieser ermögliche - anders als der Name suggeriere - kein autonomes Fahren, sondern sei nur ein Assistenzsystem.Die US-Verkehrsbehörde NTSB habe die Praxis in der Vergangenheit bereits kritisiert, plane jedoch laut Angaben eines Sprechers nach dem jüngsten Vorfall keine neue Untersuchung. Die US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit dagegen habe eine umgehende Untersuchung angekündigt.Es bleibe die Frage, inwieweit ein Unternehmen für die komplett unsachgemäße Verwendung seiner Produkte verantwortlich gemacht werden könne. Für Anleger sei die Tesla-Aktie auf dem aktuellen Niveau durchaus wieder ein Kauf. "Der Aktionär" sehe für die deutsche Notierung ein Kursziel von 700 Euro, aktuell stehe sie bei 591,80 Euro, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:590,10 EUR -4,42% (19.04.2021, 20:30)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:592,90 EUR -2,85% (19.04.2021, 17:35)