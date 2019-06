ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (13.06.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Hohe Volatilität - AktienanalyseDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) gehört zu den umstrittensten Titeln am Aktienmarkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dies drücke sich auch in der großen Bandbreite an Analystenmeinungen aus. Kürzlich habe die US-Investmentbank Morgan Stanley für Aufsehen gesorgt, als sie verschiedene Szenarien für den Elektroautopionier aufgezeigt habe. Das "normale" Kursziel der Analysten bleibe zwar unverändert bei 230 Dollar. Und in einem positiven Szenario ("Bull-Case") sei weiterhin sogar ein Anstieg auf 391 Dollar drin - 87 Prozent mehr als aktuell. "Teslas strategischer Wert und die technische Kompetenz in Hard- und Software sind weiterhin extrem hoch, wenn nicht sogar in einer eigenen Liga", so Morgan Stanley. Für den eigentlichen Paukenschlag sorge aber das neue "Bear-Case-Szenario": Das Negativ-Ziel wurde von 97 Dollar auf 10 Dollar gesenkt. "Die Nachfrage ist der Kern des Problems", heiße es. Hauptgrund für die neuen Zweifel von Morgan Stanley sei die Annahme, dass Tesla in China weniger Autos verkaufen könnte, als bisher angenommen. Tesla habe grundsätzlich die Nachfrage nach Elektroautos überschätzt und sei kurzfristig zu schnell gewachsen. Beim aktuellen Cashverbrauch könne das Geschäft noch ein Jahr aufrechterhalten werden.Tasha Keeney von Ark Invest, einem auf stark wachsende und disruptive Technologien und Aktien spezialisierten Analysedienst, halte Tesla für ein "Missverständnis". Ihre vermehrt skeptischen Analystenkollegen würden das große Ganze bei dem Konzern aus dem Blick verlieren und dies bei ihren inzwischen teilweise deutlich gesenkten Kurszielen unberücksichtigt lassen. Selbst in einem pessimistischen Szenario komme Ark Invest daher auf ein Kursziel von mindestens 560 Dollar. Im Best-Case würde sich das Kursziel allerdings auf astronomische 4.000 Dollar belaufen.Auch wenn vermutlich keines der Extrem-Szenarien eintreffen wird, so sorgen die aufsehenerregenden Studien zumindest für eine hohe Volatilität in der Tesla-Aktie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2019)