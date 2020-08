Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (03.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin könnte nach Ansicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) schneller gebaut werden als zuletzt das Produktionswerk in China."Das Ziel bei Tesla scheint es zu sein, die Bauzeit der "Gigafactory 3" in Shanghai noch einmal zu unterbieten", habe Steinbach der Zeitung "Welt am Sonntag" gesagt. "Nach meiner Beobachtung könnte das durchaus gelingen." Tesla habe das Werk in Schanghai innerhalb von elf Monaten hochgezogen. Seit Ende Mai habe Tesla die Zulassung für Fundamentarbeiten in Grünheide in Brandenburg.In Grünheide wolle das Unternehmen von Sommer 2021 an rund 500 000 Fahrzeuge im Jahr bauen, dort sollten etwa 12 000 Arbeitsplätze eingesetzt werden. Tesla-Chef Elon Musk habe selbst vor wenigen Tagen bei Twitter geschrieben, dass die Fabrik "Giga Berlin" in unvorstellbarer Geschwindigkeit entstehen werde und auf den Einsatz von Vorfertigung hingewiesen. Weil die umweltrechtliche Genehmigung für das Projekt durch das Land Brandenburg bisher noch nicht abgeschlossen sei, betreibe Tesla das Bauen auf dem Gelände nahe Berlin auf eigenes Risiko.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer zeige sich sehr angetan von der Entwicklung des Elektroauto-Pioniers. "Tesla ist eine Wachstumsmaschine, die getrieben wird durch kontinuierliche Innovationen. KVP, sprich der "Kontinuierliche Verbesserungsprozess" sei vor 40 Jahren das Geheimnis des Toyota-Erfolgs gewesen. Elon Musk ersetze KVP durch KIP, den "kontinuierlichen Innovationsprozess", sage Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Dudenhöffer gehe noch einen Schritt weiter. "Keiner kann CAR-IT so gut wie Tesla. Der erste echte Autopilot wird in ein paar Jahren von Elon Musk kommen. Musk definiert die Hardware und die Software", sage Dudenhöffer. Die drei deutschen Automobilhersteller zusammengenommen kämen derzeit auf einen Börsenwert von 160 Milliarden Dollar.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: