XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

922,00 EUR +1,22% (17.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.049,61 USD +1,75% (14.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.

In Brandenburg solle zukünftig alle 45 Sekunden ein neues Elektroauto des US-Konzerns vom Band rollen. Die Genehmigungen würden sich aber weiter hinziehen. Wie zuletzt bekannt geworden sei, verhandele das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) am 11. Februar über eine Klage gegen eine wasserrechtliche Genehmigung für das Werk des Elektroautobauers. Geklagt hätten zwei Umweltverbände gegen eine vom Landesamt für Umwelt am 28. Februar 2020 erteilte Genehmigung für die Wassererfassung Eggersdorf. Zunächst habe "rbb24" über den Termin berichtet.

Tesla habe schon 2021 mit der Produktion in Grünheide beginnen wollen. Ein Teil des Geländes liege im Trinkwasserschutzgebiet. Die Entscheidung über die abschließende Genehmigung durch Brandenburg fehle. Der US-Konzern baue über vorzeitige Zulassungen, zuletzt mit der Möglichkeit weiterer Tests.

Nichtsdestotrotz präsentiere sich die Tesla-Aktie weiter stark. Zuletzt hätten starke Auslieferungszahlen beflügelt. Anleger sollten für die Tesla-Aktie die Unterstützung bei 990 USD im Blick behalten. Das Papier sei aktuell eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2022)