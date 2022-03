Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

757,50 EUR -0,15% (04.03.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

773,60 EUR +0,08% (03.03.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

839,29 USD -4,61% (03.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Rund acht Monate nach dem ursprünglich geplanten Produktionsstart der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin werde die Genehmigung des Landes Brandenburg erwartet. Ministerpräsident Dietmar Woidke, Umweltminister Axel Vogel und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach würden darüber am Freitag (15.30 Uhr) in Potsdam informieren wollen.Das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren für die Elektroauto- und die Batteriefabrik habe laut Staatskanzlei am Donnerstag kurz vor dem Abschluss gestanden. Es sei die erste "Gigafactory" von Tesla in Europa.Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur werde mit einem positiven Bescheid für Tesla gerechnet, aber auch mit vielen Auflagen. Tesla habe mit dem Bau vor mehr als zwei Jahren begonnen und die Fabrik mit 19 vorzeitigen Zulassungen auf eigenes Risiko errichtet. Geplant sei, dort zunächst mit rund 12.000 Beschäftigten bis zu 500.000 Autos pro Jahr zu produzieren. Rund 3.000 Mitarbeiter seien bereits in Grünheide beschäftigt. Tesla-Chef Elon Musk baue auch eine Batteriefabrik. Naturschützer und Anwohner würden mit der Ansiedlung die Wasserversorgung in Gefahr sehen. Tesla habe Bedenken zurückgewiesen. Wenn die Genehmigung vorliege, müsse Tesla vor der Inbetriebnahme noch mehrere Voraussetzungen erfüllen.Parallel laufe ein Streit über Wasser. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) verhandele am Freitag mündlich über eine Klage der Grünen Liga und des Naturschutzbundes Brandenburg gegen eine wasserrechtliche Genehmigung durch das Landesamt für Umwelt für das Wasserwerk Eggersdorf, die auch das Werk von Tesla betreffe. Sollte das Verwaltungsgericht die Wasserbewilligung aufheben, sehe der Wasserverband Strausberg-Erkner die Lieferung an Tesla von bis zu 1,4 Millionen Kubikmetern jährlich in Gefahr und wolle den Versorgungsvertrag mit dem Autobauer kündigen. Das Land und Tesla würden nicht von einem Zusammenhang zur Genehmigung der Fabrik ausgehen.Langfristig bleibt das Papier weiter interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link