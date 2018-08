ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (20.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag sei es bei Tesla richtig zur Sache gegangen - die Tesla-Aktie sei bei 303,50 USD angekommen, so der Aktienprofi. Beigetragen dazu habe ein Interview, das Elon Musk gegeben habe. In diesem Interview sei klar geworden, dass Musk unter enormem Druck stehe. Er arbeite 120 Wochenstunden. Er habe dafür aber auch Kritik vonseiten der "Huffington Post" einstecken müssen, dass er seine Energie verschwende. In den vergangenen Monaten hätten die Reibereien zwischen Musk und Journalisten sowie Analysten zugenommen. Der Aktienexperte halte das Vorgehen von Musk für unclever. Tesla lebe nämlich von Elon Musk als Galionsfigur. Er mache jetzt zu viele Fehler und sorge dafür, dass das Stimmungsumfeld um Tesla nicht positiv sei. Jetzt gehe es darum, ob Musk Tesla für 420 USD von der Börse nehmen könne, was möglich, aber sehr schwierig sein werde.Tesla ist sicherlich einer der Werte, die im Fokus bleiben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:262,02 Euro -3,56% (20.08.2018, 16:04)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:262,72 Euro -1,62% (20.08.2018, 16:20)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 301,33 -1,36% (20.08.2018, 16:07)