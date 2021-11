Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Anleger hätten sich beim mit Spannung erwarteten Börsengang des US-Elektroautobauers Rivian um die Aktien des Tesla-Rivalen gerissen. Beim Handelsstart an der NASDAQ habe der erste Kurs am Mittwoch bei 106,75 USD gelegen und damit rund 37% über dem Ausgabepreis von 78 USD. Das gut 5%-ige Kursplus der Tesla-Aktie erscheine dagegen relativ mager, sei aber dennoch positives Signal.Rivian habe am Vortag durch die Ausgabe von 153 Mio. Aktien rund 11,9 Mrd. USD bei Anlegern erlöst und damit den bislang größten Börsengang in diesem Jahr gestemmt. Dabei seien Aktienpreis und Emissionsvolumen bereits deutlich erhöht worden.Mit einem Börsenwert von rund 93 Mrd. USD oder umgerechnet etwa 81 Mrd. Euro werde Rivian zum Start deutlich höher gehandelt als etwa die deutsche Branchengröße BMW, die es zuletzt auf gut 59 Mrd. Euro gebracht habe. Den größten US-Autokonzern General Motors übertreffe Rivian mit rund 6 Mrd. USD. Dabei stecke das US-Unternehmen, zu dessen Großinvestoren der Online-Riese Amazon.com und Ford gehören würden, bislang noch tief in den roten Zahlen. Bei der letzten Finanzierungsrunde vor dem Börsengang im Januar sei Rivian noch lediglich mit knapp 28 Mrd. USD bewertet worden.Die Elektroautofirma habe nach eigenen Angaben etwa 9.500 Mitarbeiter, von denen über 3.300 im US-Hauptwerk im Bundesstaat Illinois beschäftigt seien. Rivian mache bislang zwar noch keinen nennenswerten Umsatz, habe allerdings im September sein erstes Elektromodell im umkämpften Pick-up-Segment herausgebracht und so einen Wettlauf u.a. mit Tesla für sich entschieden.Zudem habe das Unternehmen einen E-SUV in der Pipeline, dessen Auslieferungen Ende des Jahres beginnen sollten. Darüber hinaus habe Rivian einen lukrativen Großauftrag von Amazon.com für 100.000 elektrische Lieferwagen in der Tasche. Rivian-Gründer RJ Scaringe sehe seine Firma als Vorreiter bei der Mission, Elektromobilität im Massenmarkt zu etablieren und setze damit auf eine ähnliche Marketing-Strategie wie Tesla-Chef Elon Musk.Analyst Dan Ives von Wedbush Securities habe mit Blick auf die jüngsten Verluste von einer "Überreaktion" auf die Meldung über Anteilsverkäufe von CEO Elon Musk gesprochen. Dessen ungeachtet bleibe Tesla der Vorreiter in Sachen Elektromobilität, so der Experte. Ähnlich positiv habe sich zuvor bereits Pierre Ferragu von Jefferies geäußert.Das Momentum im Markt für Elektromobilität sei enorm. Spekulative Anleger könnten daher versuchen, ein paar Stücke der Rivian-Aktie zu ergattern und auf weiter anziehende Kurse spekulieren. Favorit des "Aktionärs" bleibe aber Elektroauto-Pionier Tesla. Hier könnten investierte Anleger dabeibleiben und auf eine baldige Fortsetzung der Rally setzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)