ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern mache mit dem Verkauf von Autos immer noch Verluste. Dass für 2020 unterm Strich trotzdem ein relativ hoher Gewinn stehe, verdanke Tesla dem Verkauf von CO2-Zertifikaten. Das habe dem kalifornischen Elektroautobauer 2020 1,6 Mrd. USD eingebracht. Ohne diese Einnahmenquelle hätte Tesla weiter tiefrote Zahlen geschrieben. Da die anderen Autobauer nun aber auch verstärkt auf die Elektromobilität setzen würden, würden sie weniger Strafzertifikate kaufen müssen. Das Geschäftsmodell von Tesla sei bei einer Marktkapitalisierung von ca. 800 Mrd. USD nicht so hochmargig wie es sein sollte. Vorsicht sei als angebracht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.02.2021)