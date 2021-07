NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Elektroautobauer habe vor wenigen Minuten seine Zahlen zur Produktion und zu den Auslieferungen in Q2 berichtet. Wie zu befürchten gewesen sei, habe Elon Musks Unternehmen die Erwartungen nicht ganz erfüllen können. Rund 3% würden bei den Auslieferungen zu den Schätzungen fehlen. Im vorbörslichen Handel richte die Nachricht jedoch keinen großen Schaden an.Tesla habe von April bis März insgesamt 201.250 Einheiten ausgeliefert. Die Analysten hätten im Schnitt mit 207.000 Fahrzeugen gerechnet, wobei die Prognosen von 195.000 bis 231.000 Exemplare gereicht hätten. Laut Unternehmen seien die Angaben als etwas konservativ anzusehen, da ein Auto nur dann als geliefert gezählt werde, wenn es an den Kunden übergeben werde und alle Papiere korrekt seien. Die endgültigen Zahlen könnten um bis zu 0,5% abweichen.Die Zahl der Auslieferungen sollten nicht als Maßstab für die finanzielle Entwicklung im abgelaufenen Quartal verstanden werden, so Tesla weiter. Darauf hätten viele Faktoren Einfluss, z.B. Wechselkurse, Leasingfahrzeuge und so weiter.Dass die Tesla-Aktie auf die Zahlen kaum reagiere, zeige, dass viele Marktteilnehmer schon mit schwächeren Ergebnissen gerechnet hätten. Wichtiger seien dann doch die Quartalsergebnisse, auf die Anleger allerdings noch etwas warten müssten. Die Tesla-Aktie sei derweil eine Halteposition, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:591,00 EUR +3,27% (02.07.2021, 15:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:572,20 EUR -0,17% (02.07.2021, 15:26)