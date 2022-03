XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

740,10 EUR -3,49% (08.03.2022, 09:12)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

804,58 USD -4,02% (07.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.03.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Erneut unter der Trendlinie - ChartanalyseNach dem scharfen Rücksetzer an die 700-Dollar-Marke am 24. Februar federten die Papiere des E-Autobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zunächst wieder nach oben ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Erholung habe dabei bis auf das bisherige Monatshoch bei USD 889,88 geführt, bevor die langfristige Mai-Aufwärtstrendgerade weiteren Kursgewinnen einen Riegel vorschoben habe. Stattdessen seien die Notierungen wieder nach unten abgedreht und gestern erneut unter die 200-Tage-Linie gerutscht.Ausblick: Durch das Unterkreuzen der langfristigen 200-Tage-Linie habe sich die charttechnische Ausgangslage aktuell wieder eingetrübt, allerdings müsse weiterhin mit Fehlsignalen gerechnet werden.Das Long-Szenario: Mit dem Rutsch auf das gestrige Tagestief bei USD 804,75 sei die Tesla-Aktie erneut unter den GD200 gefallen. Entpuppe sich dieser Fall als das nächste Fehlsignal, müssten der GD200 direkt auf Schlusskursbasis zurückerobert und der Break mit Anschlussgewinnen bestätigt werden. Oberhalb der charttechnischen Trendlinie stelle sich bei USD 880,00 die Mai-Aufwärtstrendgerade in den Weg, deren Bremswirkung zusätzlich von dem Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag bei USD 886,40 verstärkt werde. Direkt darüber warte das bisherige März-Top, dem ein Hochlauf an die 900er Hürde folgen könnte. Gelinge es im Anschluss auch, das Februar-Hoch bei USD 947.77 sowie den GD50 (USD 952.76) und den GD100 (USD 992.28) zu überwinden, wäre der Weg an die vielbeachtete 1.000er Barriere frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: