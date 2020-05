Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Erfolgsserie des US-Elektroautobauers beschere Konzernchef Elon Musk einen großen Zahltag. Der Unternehmer habe sich die 100 Mio. USD schwere erste Tranche eines hoch dotierten langfristigen Vergütungsplans verdient, der an das Erreichen bestimmter Zielmarken z.B. beim Börsenwert oder bei der Umsatzentwicklung von Tesla gekoppelt sei. Das habe das Unternehmen am Donnerstag der US-Börsenaufsicht SEC mitgeteilt.Der Tesla-Chef beziehe kein reguläres Gehalt, profitiere allerdings stark, wenn der US-Konzern bestimmte Vorgaben erreiche. So seien bei Musks Vertragsverlängerung um weitere zehn Jahre als Vorstandschef Anfang 2018 etwa zwölf Zielmarken in Schritten von 50 Mrd. USD für den Börsenwert vereinbart worden. Tatsächlich habe es Tesla geschafft, dauerhaft eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mrd. USD zu erreichen, zuletzt habe sie sogar bei fast 150 Mrd. USD gelegen.Bislang handele es sich lediglich um den ersten Schritt eines ehrgeizigen Plans, der Teslas Börsenwert letztlich bis auf enorme 650 Mrd. USD hochtreiben solle. In diesem Fall könnte Musk am Ende theoretisch sogar bis zu 2,6 Mrd. USD einstreichen. Das Risiko sei aber auch hoch, dass Tesla die Performance-Marken verfehle. Als größter Einzelaktionär, der bereits einen Anteil von rund 18,5% am Elektroautobauer halte, hänge Musks Vermögen so oder so sehr stark vom Schicksal des US-Konzerns ab.Derzeit brauche sich Musk jedoch keine Sorgen machen. Bei der Tesla-Aktie laufe es bestens. Das Papier habe schon wieder Kurs auf das im Februar dieses Jahres markierte Allzeithoch genommen. Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2020)