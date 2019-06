Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie: A1CX3T

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq: TSLA

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Es sei das alte Problem bei Tesla. Die Nachfrage sei nach wie vor hoch - doch bei der Auslieferung hapere es. Dies gehe zumindest aus einem Bericht des Branchenblogs "Electrek" hervor. Einzig und allein die Zahlen zum zweiten Quartal würden Klarheit schaffen, wieviel Fahrzeuge man bei Tesla tatsächlich an den Mann gebracht habe.Nach einem denkbar schlechten ersten Quartal mit einem Verlust von 700 Millionen Dollar, habe die Aktie rund 40 Prozent verloren und erst bei 180 Dollar ihren kurzfristigen Boden gefunden. Doch Elon Musk habe die passende Antwort darauf gefunden und Rekordauslieferungen im zweiten Quartal versprochen. Der Kurs habe sich daraufhin erholt und notiere derzeit wieder bei rund 220 Dollar.Doch die Realität arbeite derzeit gegen den illustren Tesla-Chef. Laut "Electrec" seien in Nordamerika bis zum 25. Juni lediglich 49.000 Autos ausgeliefert worden. Hinzu kämen 12.000 Bestellungen aus den USA. Das Erreichen der Rekordzahlen von fast 91.000 Autos aus dem ersten Vierteljahr 2018 rücke damit in weite Ferne. Für das laufende Jahr prognostiziere der Elektroauto-Pionier Auslieferungen zwischen 360.000 und 400.000 Stück.Die Aktie habe kaum auf die News reagiert. Eine gewisse Enttäuschung bei den Auslieferungen dürfte daher schon im Aktienkurs eingepreist sein. Es sei das alte Spiel bei Tesla - Musk gehe mit sehr ambitionierten Zielen an die Öffentlichkeit. Würden diese nicht erreicht, so rücke er ins schnell ins Fadenkreuz der Tesla-Bären.Fakt sei jedoch: Tesla habe keineswegs ein Nachfrageproblem. In den USA laufe man den etablierten Autobauern im Luxussegment den Rang ab. Kurzfristig werde das Unternehmen jedoch immer wieder an den Aussagen Musks gemessen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:194,16 EUR -0,16% (26.06.2019, 12:24)