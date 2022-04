Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neun Prozent habe die Aktie von Tesla in den vergangenen beiden Handelstagen verloren - so viel, wie seit dem 23. Februar nicht mehr. 100 Milliarden Dollar Börsenwert hätten sich in Luft aufgelöst. Der Abverkauf sei zeitgleich mit dem Bekanntwerden von Musks Engagement bei Twitter passiert. Sorge sich der Markt um den Tesla-CEO?Jeder wisse: Musk sei ein Energiebündel, wie es im Buche stehe. Seine Aktivitäten würden die von allen Top-Managern in den Schatten stellen. Tesla, SpaceX, The Boring Company und seit kurzem auch Twitter - Musk sei omnipräsent.Doch auch Musks Tag habe nur 24 Stunden - und auch ein Elon Musk müsse mal schlafen. Deswegen gebe es am Markt offenbar Spekulationen, Musk könnte jetzt verstärkt Herzblut in Twitter stecken - und Tesla schleifen lassen.Denn Twitter sei für Musk alles andere als eine 08/15-Beteiligung. Seit 2009 sei er Twitter-Mitglied, ein Heavy User mit 17.300 Tweets. Twitter sei Musks Sprachrohr zur Welt. Hier provoziere er, hinterlasse Verwirrung, liked irgendeinen Kram, den keiner verstehe - und lache sich zu Hause wahrscheinlich kaputt.Was er bei Twitter genau vorhabe, darüber könne freilich nur gemutmaßt werden. Die Erwartungen der Börse jedenfalls seien immens: Seitdem bekannt sei, dass Musk an Bord sei, habe die Twitter-Aktie 28 Prozent zugelegt. Bestimmt würden die Anleger in den kommenden Wochen Genaueres erfahren - sehr wahrscheinlich auf Twitter.Nach dem Dip habe sich ein Durchmarsch der Tesla-Aktie bis zum Rekordhoch wohl erst einmal erledigt. Möglich sei ein zeitnaher Test der Unterstützung bei 1.000 Dollar.Mittel- bis langfristig sind merklich höhere Kurse drin, denn "Der Aktionär" glaubt trotz der aktuellen Begeisterung für Twitter nicht daran, dass Musk seinem Baby Tesla die Liebe entzieht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link