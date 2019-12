XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (04.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Heimlicher Star von Tesla sei Designer Franz von Holzhausen, der spätestens seit seinem Cybertruck-Fenster-Test weltweit bekannt sei. Schon zuvor sei er in Autodesigner-Kreisen durch seine gelungenen Autos Model S und Model 3 hoch angesehen gewesen. Sein Meisterstück habe er nun mit dem mutigen Cybertruck abgeliefert - der anfangs Verwunderung auslöst habe aber mittlerweile immer mehr Bewunderung einheimse. Jetzt hätten sich die Analysten von Piper Jaffray zu den tatsächlich möglichen Verkaufszahlen des Pickups geäußert. Tesla könnte ab 2023 alleine in den USA 200.000 Stück verkaufen. Das wäre ein großer Sprung für Tesla - 2019 würden insgesamt knapp 0,4 Millionen Verkäufe erwartet.Schon 2020 solle der derzeit im Schatten des Cybertruck stehende Model-3-Bruder Model Y die Verkaufszahlen in Schwung bringen. Die Analysten der Deutschen Bank würden glauben, dass bereits im ersten Quartal des neuen Jahres die ersten SUVs ausgeliefert würden - das wäre früher als bisher erhofft. Damit scheine das Hochlaufen der Produktion der Produktion glatter zu verlaufen als beim Model 3. Ob sich das Model Y wie von Elon Musk prognostiziert noch stärker als das Model 3 verkaufe, sei hingegen noch offen. Die mediale Aufmerksamkeit für das Model 3 und auch dem Cybertruck sei spürbar - und bei Google-Trends messbar - höher.Nebenbei sorge Elon Musk auf Twitter immer wieder für Unterhaltung. Wiederholt eher skeptische Aussagen von ihm zum "geruchslosen" Wasserstoff habe jetzt Trevor Milton, Chef des Nel-Partners Nikola Motor gekontert mit dem Seitenhieb: Marijuana-Rauch rieche stark und bringe Leute dazu, zu denken 420 (Anmerkung: Going-Private-Ziel von Musk) seien erreichbar.Zumindest kurzfristig hat sich die Tesla-Aktie von ihren Tiefständen deutlich erholt und ist wieder auf einem guten Weg in Richtung solcher alten Höchstkurse, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2019)