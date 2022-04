Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe sich in einem Rechtskonflikt mit Aktionären wegen der umstrittenen Übernahme der verlustreichen Ökostromfirma SolarCity durchgesetzt. Der zuständige Richter habe sich in einem Urteil vom Mittwoch auf Musks Seite geschlagen und befunden, dass Tesla für SolarCity keinen übermäßig hohen Preis gezahlt habe.Die Kläger hätten Musk beschuldigt, den Deal zulasten der Tesla-Aktionäre durchgedrückt zu haben, um das ihrer Ansicht nach damals de facto insolvente Unternehmen zu retten.Tesla habe SolarCity 2016 für rund 2,6 Milliarden Dollar geschluckt. Kritiker hätten Musk damals Interessenkonflikte vorgeworfen, da er zugleich größter Anteilseigner und Verwaltungsratschef bei SolarCity gewesen sei. Außerdem habe es von Anfang an den Verdacht der Vetternwirtschaft gegeben, da die Firma von einem Cousin Musks geführt worden sei und auch Tesla-Mitgründer JB Straubel im Verwaltungsrat gesessen habe. Beide Unternehmen hätten zu der Zeit regelmäßig rote Zahlen geschrieben. SolarCity habe zum Zeitpunkt des Deals als finanziell stark angeschlagen gegolten.Der Richter habe den klagenden Aktionären zwar zugestimmt, dass Musk einen zu großen Einfluss auf die Übernahme genommen und sich angesichts seiner persönlichen Verwicklungen nicht ausreichend bei den Verhandlungen zurückgenommen habe. Er habe jedoch das Fazit gezogen, dass dies letztlich kein entscheidender Faktor für die Transaktion gewesen sei. Ob Musk den Fall damit abhaken könne, bleibe allerdings abzuwarten. Ein Anwalt der Klägerseite habe in US-Medien erklärt, dass er Optionen prüfe, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.Die Aktie von Tesla habe sich nach dem deutlichen Einbruch am Dienstag im gestrigen Handel stabilisiert. Das Papier sei am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent auf 881,51 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Situation um Musk/Tesla/Twitter dürfte noch eine Weile kompliziert bleiben. Die Anleger müssten sich folglich auf eine hohe Volatilität einstellen. Den Stoppkurs sollte man bei 800 Euro setzen, rät Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link