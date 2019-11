Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

299,95 EUR +0,45% (27.11.2019, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

299,25 EUR -0,70% (27.11.2019, 09:04)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

328,92 USD (26.11.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (27.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Motoren würden aufheulen, die Reifen würden quietschen. Dann ziehe der Tesla Cybertruck den Ford F-150 ohne große Mühe hinter sich her. Sei Teslas neuer Coup wirklich so stark? Kritiker würden den Versuchsaufbau für unfair von Tesla halten. Derweil sei die Tesla-Aktie am Dienstag eingeknickt und entferne sich weiter vom Zwischenhoch.Elon Musk greife mal wieder ganz tief in die Trickkiste. Und dieses Mal gehe es laut Experten nicht ganz mit fairen Mitteln zu. Der Cybertruck solle mit Allradantrieb ausgerüstet gewesen sein. Der Ford F-150, der meistverkaufte Pick-up in den USA, habe nur einen Hinterradantrieb gehabt. Im Video sei klar zu sehen, wie die Hinterräder des Ford durchdrehen würden, als der Tesla ihn wegziehe.Der amerikanische Astrophysiker Neil deGrasse Tyson weise auf einen anderen Punkt hin. Der Ford habe keine Ladung gehabt und sei deswegen viel leichter als der Tesla aufgrund der schweren Batterie. Daher habe der Tesla einen klaren Vorteil gehabt. So sei nun einmal die Physik, so deGrasse Tyson.Bei Ford wehre man sich gegen Musks Trick. Entwickler Sunny Madra habe eine Kampfansage in Richtung Tesla getwittert: "Hey Elon Musk, schick uns einen Cybertruck, und wir vergleichen Äpfel mit Äpfeln für dich."Tesla wolle mit dem "Cybertruck" in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen. Das Fahrzeug habe eine ungewöhnliche dreieckige Form, die eher an einen kantigen Tarnkappen-Kampfjet als einen klassischen Pick-up erinnere.Den Startpreis habe Tesla für ein Elektroauto eher niedrig bei knapp 40.000 Dollar (rund 36.000 Euro) vor Steuern angesetzt.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der Tesla-Aktie, das Stopp-Limit auf 250 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.