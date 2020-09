XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautopioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Elektroautobauer Tesla werde nicht in den US-Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Damit drohe ein wichtiger Kurstreiber wegzubrechen, denn am Kapitalmarkt hätten viele damit gerechnet, dass der E-Autopionier den Sprung schaffen würde. Investoren hätten die Aktie daraufhin auf Talfahrt geschickt.Anleger und Analysten seien sich nach dem vierten Quartalsgewinn in Folge sicher gewesen: Tesla werde in den marktbreiten S&P 500 aufgenommen, nach dem das Unternehmen alle Voraussetzungen erfüllt habe. Doch beim Aufstieg in den Index seien dem Unternehmen der Online-Modehändler Etsy, der Halbleiterhersteller Teradyne und der Medizintechnologiehersteller Catalent vorgezogen worden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssten Unternehmen eine Reihe von Kriterien erfüllen: Dazu zähle unter anderem, vier Mal in Folge einen Quartalsgewinn gemäß den US-GAAP-Kriterien auszuweisen und eine Marktkapitalisierung von über acht Milliarden Dollar zu verzeichnen.Aber selbst wenn ein Unternehmen alle Voraussetzungen erfülle, garantiere es nicht die Aufnahme in den Index. Der dafür zuständige Ausschuss entscheide nach strengen Vorgaben. Angesichts des marktbewegenden Charakters vom Hinzufügen oder Streichen einer Aktie unterliege der Prozess strengen Kriterien, sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur.Die Nachricht sei auf dem Börsenparkett nicht gut angekommen. Die Aktie habe nachbörslich rund sieben Prozent verloren. Die Aufnahme in den S&P 500 habe in den vergangenen Wochen für mächtig Kursfantasie gesorgt, da somit noch mehr Kapital in die Aktie geflossen wäre.Anleger sollten nur noch eine Restposition halten, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:327,10 EUR -7,79% (07.09.2020, 11:11)