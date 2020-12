Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

593,38 USD +4,32% (03.12.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Autobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla gehöre zweifellos zu den ganz großen Gewinnern der Corona-Pandemie. So habe die Krise den Wandel zu Elektro-Mobilität regelrecht beschleunigt. Weltweit hätten viele Staaten neue Förderprogramme aufgesetzt beziehungsweise ihre Kaufprämien für Elektroautos erhöht, was sich in den globalen Absatzzahlen entsprechend niederschlage. Auch in Deutschland laufe es, wie vom Verband der Automobilindustrie (VDA) zu hören sei.Die Inlandsproduktion von Elektroautos habe sich in den ersten neun Monaten - trotz des schwierigen Umfelds - auf knapp 250.000 Fahrzeuge verdoppelt. Allein im September habe sich die Produktion verdreifacht, so der VDA. Und im November habe sich der Boom fortgesetzt: Der Absatz an rein batteriegetriebenen Wagen habe sich sogar nach Daten des Kraftfahrzeugbundesamts im Vergleich zum Vorjahresmonat auf knapp 30.000 Einheiten versechsfacht. Bei Plug-in-Hybriden, die ebenfalls an der Steckdose aufgeladen werden könnten, hätten sich die Zulassungen fast auf mehr als 30.000 Fahrzeuge verfünffacht.Und um von staatlichen Förderprogrammen unabhängiger zu werden, wolle Tesla-Boss Elon Musk die Fahrzeuge günstiger machen. In einer aktuellen Mail an die Mitarbeiter habe er an deren Kostenbewusstsein appelliert: "Wir müssen smarter bei den Ausgaben werden." Musk habe im September einen Tesla zum Preis von 25.000 Dollar in drei Jahren in Aussicht gestellt.Zugegeben: Rein von der Bewertung sei die Tesla-Aktie fernab von Gut und Böse. Hier sei sehr viel an Fantasie und optimistischen Zukunftsszenarien im Kurs eingepreist. Unabhängig von fundamentalen Kriterien spreche allerdings das starke Momentum weiterhin für die Aktie. Die 600-Dollar-Marke dürfte kurzfristig fallen - womöglich schon am heutigen Freitag.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:487,95 EUR -0,10% (04.12.2020, 14:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:488,70 EUR +1,15% (04.12.2020, 14:25)