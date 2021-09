NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

711,92 USD +1,53% (27.08.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (30.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Erneut mache ein Unfall mit einem offenbar auf Autopilot geschalteten Tesla Schlagzeilen. Am Samstag sei es auf einer Autobahn nahe der US-Großstadt Orlando zu einem Crash mit einem parkenden Polizeiwagen gekommen. Der Druck auf Tesla wachse, denn nach einer Reihe ähnlicher Unfälle drohe ein Verbot des Autopiloten.Wie die Nachrichtenagentur AP berichte, sei das Blaulicht des Polizeiwagens angeschaltet gewesen. Dies habe offenbar die Elektronik des computergesteuerten Tesla derart irritiert, dass er Kurs auf den Polizeiwagen genommen und diesen linksseitig gerammt habe. Der Beamte sei dem Bericht zufolge unverletzt geblieben. Der 27-jährige Tesla-Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten.Unfälle dieser Art hätten zuletzt immer wieder für Aufsehen gesorgt. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA untersuche derzeit elf Unfälle, bei denen ein Tesla auf geparkte Blaulicht-Fahrzeuge aufgefahren sei. Die Sorge der Behörde sei, dass die Software an sich fehlerhaft sei. Sollte die NHTSA zu diesem Schluss kommen, könnte das für den Elektroautopionier ernste Folgen haben. Denkbar sei ein Verbot der Software oder die Nachrüstung bestimmter Komponenten.Für Tesla stehe viel auf dem Spiel. Sollten die US-Behörden tatsächlich eklatante Schwächen beim Autopilot finden, könnte dies für Tesla eine enorme Klagewelle in den USA bedeuten. Hohe Kosten und ein Imageschaden wären die Folgen. Charttechnisch jedoch befinde sich die Tesla-Aktie weiterhin im Aufwärtstrend und könnte demnächst den Widerstand bei 726 Dollar überwinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:606,60 EUR +0,55% (30.08.2021, 15:18)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:606,50 EUR +0,68% (30.08.2021, 15:02)