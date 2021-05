WKN Tesla-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Doppelboden wird für Erholung genutzt - AktiennewsDie Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) wird am Freitag mehr oder weniger flach bei 515,70 Euro gehandelt, so die Experten von XTB.Durch die Kursentwicklung dieser Woche könnte sich jedoch einiges zum Positiven gewendet haben, zumindest aus der charttechnischen Sicht. Die Käufer hätten den Doppelboden oberhalb von 450,00 Euro genutzt, um das lokale Hoch (491,25 Euro) zu durchbrechen, sodass eine neue Aufwätstrendstruktur habe eingeleitet werden können. Wie lange der neue Trend anhalte, könne keiner mit Sicherheit sagen, aber auch das Swing-Level bei 510,00 Euro sowie die übergeordnete Abwärtstrendlinie seien gestern per Tagesschlusskurs überwunden worden. Das könnte mehr Vertrauen schaffen. Des Weiteren deute der RSI nicht mehr auf einen überverkauften Zustand hin, sodass Händler jetzt auf die Reaktion an der 50er-Marke achten sollten.