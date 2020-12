NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (22.12.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zu verkaufen.Die Tesla-Aktie habe gestern ihr Debüt im S&P 500 gefeiert. Die Entwicklung des Kurses im letzten Jahr sei mehr als rasant gewesen, er habe sich seit dem 52-Wochen-Tiefin etwa verneunfachen können. Aber der Analyst traue der Rally nicht. Natürlich habe Tesla deutliche Fortschritte bei den Fahrzeugen erzielt, zudem laufe das Werk in Shanghai weiter hoch, und im geplanten Werk in Deutschland solle bereits nächstes Jahr die Produktion anlaufen. Nichtsdestotrotz würden die Gewinne des Konzerns nach wie vor insbesondere mit den "Regulatory Credits" erzielt, wenngleich im dritten Quartal das operative Ergebnis diese deutlich überstiegen sei. Die Einnahmen hieraus hätten in den ersten neun Monaten 2020 bei USD 1,179 Mrd. gelegen (Q3 2019: USD 134 Mio.; Q4 2019: USD 133 Mio.; Q1 2020:USD 354 Mio.; Q2 2020: USD 428 Mio.; Q3 2020: USD 397 Mio.).In der Betrachtung der Tesla-Aktie sei die Welt deutlich gespalten. Die einen seien weiterhin euphorisch, würden Tesla als Tech-Unternehmen sehen, das mit Software und Services für Autohersteller neue Geschäftsfelder erschließe, und gar Kurse oberhalb von USD 1.000 erwarten. Die anderen würden Tesla als massiv überbewertet betrachten und für die Aktie deutliche Rückschläge in Richtung USD 200,00 oder gar noch niedrigere Kurse erwarten. Auch der Analyst sei skeptisch und rechne mit (deutlichen) Rückschlägen für die Tesla-Aktie. Auch wenn Tesla für Q3 starke Ergebnisgrößen vermeldet habe, scheine ihm das Wertpapier doch noch immer deutlich überbewertet zu sein. Schließlich sei Tesla mit rund USD 616 Mrd. deutlich mehr wert als alle deutschen, französischen, italienischen, amerikanischen und japanischen (außer Toyota) Automobil-Hersteller zusammen.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht zwar das Kursziel für die Tesla-Aktie von USD 190,00 auf USD 220,00, bestätigt aber zugleich das Anlageurteil "verkaufen". (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:537,90 EUR +1,38% (22.12.2020, 10:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:536,20 EUR -0,20% (22.12.2020, 10:25)