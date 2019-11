Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 348,43 -1,06% (18.11.2019, 17:49)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Emmanuel Rosner von Deutsche Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Emmanuel Rosner, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu halten.Tesla Inc. wolle am 21. November den elektrischen Pickup Cybertruck vorstellen. Die meisten Performancespezifikationen dürften den im Verlauf der Zeit von CEO Musk erwähnten Aspekten entsprechen. Von Interesse sei daher vor allem die Resonanz der potenziellen Pickup-Käufer auf das Design.Laut Musk gleiche das Auto einem Schützenpanzer aus der Zukunft. Mit den Trucks der letzten 20 bis 40 Jahre hätte das Modell nichts zu tun.Die Analysten von Deutsche Bank fürchten, dass die traditionellen Pickup-Käufer angesichts eines futuristischen Designs nicht vollends überzeugt werden könnten. Der Cybertruck werde daher womöglich ein Nischenprodukt bleiben, so der Analyst Emmanuel Rosner.Die Analysten der Deutschen Bank bekräftigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "hold, heben aber das Kursziel von 260,00 auf 290,00 USD an.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:313,90 Euro -1,01% (18.11.2019, 17:29)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:314,00 Euro -1,44% (18.11.2019, 17:38)