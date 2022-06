Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

662,40 EUR -1,66% (07.06.2022, 11:22)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

662,40 EUR -0,54% (07.06.2022, 11:08)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,84 USD +1,60% (06.06.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (07.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla stehe wie so oft in den Schlagzeilen. Nach Berichten über Entlassungen und Bremsproblemen versuche Elon Musk nun den Fokus wieder auf Elektroautos zu lenken. Der futuristische Tesla Cybertruck habe es ihm dabei besonders angetan.Während der E-Pickup-Rivale von Ford bereits in die Massenproduktion gehe, müssten sich Tesla-Fans noch gedulden. Das ursprünglich schon ab 2021 erhoffte Tesla-Modell habe sich wegen des Lockdowns und Teileengpässen verschoben und werde nicht vor 2023 produziert. Doch laut Elon Musk lohne sich das Warten. "Es wird unser bestes Produkt ever", so der Tesla-Chef.Ob er sich auf die Verarbeitungsqualität oder die Verkaufszahlen beziehe, bleibe offen. Klar sei, dass die neuen Elektroautos einschlagen müssten wie der Verkaufsschlager Model 3, um den Traum einiger Bullen, in einem Jahrzehnt 20 Millionen Autos pro Jahr zu bauen, näher zu kommen. Bereits das Model Y sollte laut Musk das Model 3 noch toppen. In Q1 seien viele angelaufene Bestellungen abgearbeitet und damit in den USA mehr ausgeliefert worden als vom Model 3.Doch kumuliert sei das Model 3 unerreicht und liege auch im öffentlichen Interesse - siehe Google Trends - in den USA und weltweit klar vor dem Model Y und Cybertruck.Auch in der immens hoch bewerteten Aktie fehlt aktuell klar der Schwung - was auch neue Videos vom Cybertruck nicht ändern können, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: