Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (24.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk gehe davon aus, dass der weltweite Chipmangel, der die Autoindustrie in diesem Jahr heimgesucht habe, kurzfristiger Natur sei. Das habe der Tesla-CEO während einer gemeinsamen Sitzung mit John Elkann, dem Spross der italienischen Agnelli-Familie auf der Italian Tech Week, gesagt. Musk habe erst im August wichtige Zulieferer scharf kritisiert."Es werden viele Chipfabriken gebaut", habe Musk gesagt. "Ich denke, wir werden im nächsten Jahr genug Kapazitäten haben, um Chips bereitzustellen." Das habe vor Kurzem noch ganz anders geklungen. Mitte August habe er namentlich die Firmen Bosch und Renesas kritisiert, dass sie zu wenig Chips liefern würden.Wegen des anhaltenden Chipmangels würden der Autobranche nach neuesten Studien rund 210 Mio. USD entgehen. Das prognostiziere die Beratungsfirma Alix Partners. Im Mai sei sie noch von 110 Mrd. USD ausgegangen.Für die einen sei Tesla viel zu teuer, für die anderen (Cathie Wood) das komplette Gegenteil. Zwar sei die Aktie hoch bewertet, doch das Wachstumspotenzial sei riesig. Sollte es gelingen, die Produktionskapazitäten deutlich auszubauen und sich außerhalb der Elektromobilität als Stromversorger und Batteriehersteller zu positionieren, werde die Tesla-Aktie weiter steigen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:636,40 EUR -0,84% (24.09.2021, 14:43)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:636,50 EUR -0,53% (24.09.2021, 14:28)