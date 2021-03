NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

635,62 USD +3,98% (30.03.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (31.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Teslas Model 3 Limousine sei 2020 das meistverkaufte Elektroauto der Welt gewesen. Mittlerweile habe die Elektro-Limousine ein kleiner Konkurrent überholt. Der chinesische Wuling HongGuang Mini EV sei im Januar die Nummer 1 bei den weltweiten Verkäufen gewesen.Wuling habe im Januar in China mehr als 36.700 des Mini-Elektro-Flitzers verkauft, verglichen rund 21.500 Model 3-Verkäufen im selben Monat, so der Elektrofahrzeug-Verkaufstracker EV Volumes. Laut EV Volumes (das noch keine globalen Verkaufsschätzungen für Februar veröffentlicht habe), habe das Wuling-Auto auch im Februar die Nase vor Teslas Model 3 gehabt. Der HongGuang Mini EV von Wuling werde derzeit nur in China verkauft. Das Unternehmen wolle den Mini-Flitzer aber auch bald weltweit ausrollen.Ein Grund für die Beliebtheit des HongGuang Mini EV bei den chinesischen Verbrauchern sei der extrem niedrige Preis. Das Auto werde für weniger als 5.000 USD verkauft, während Verbraucher für das Model 3 in China rund 36.000 USD hinlegen müssten.Das sei allerdings nicht der Grund dafür, dass der Tesla-Aktie zuletzt etwas die Puste ausgegangen sei. Es scheine, als wären alle positiven Nachrichten im Kurs enthalten. Und CEO Elon Musk könne derzeit nicht mit bahnbrechenden News bei Analysten und Anlegern punkten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:536,60 EUR -0,80% (31.03.2021, 11:20)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:536,30 EUR +0,28% (31.03.2021, 11:05)