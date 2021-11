XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

975,00 EUR +0,47% (19.11.2021, 14:52)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.096,38 USD +0,68% (18.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von Tesla sei die Volatilität weiterhin hoch und auch die Handelsumsätze überdurchschnittlich hoch. Der Titel habe sich nach dem Rücksetzer bereits wieder erholt und starte nun wieder Richtung Allzeithoch. Am heutigen Freitag signalisiere die vorbörsliche Kursindikation erneut einen freundlichen Handelsstart.In den ersten drei Novemberwochen habe die Tesla-Aktie einige Extreme durchlebt. Zum Monatsbeginn das frische Allzeithoch bei 1.243,49 Dollar, dann der Kursrutsch von über 20 Prozent nach der kuriosen Abstimmung und Handlung vom CEO Elon Musk.Von dem Tief bei 978 Dollar habe sich der Titel bereits wieder erholt und notiere nun knapp oberhalb vom GD20 bei 1.091 Dollar. Am heutigen Freitag werde die Aktie vor dem US-Handelsstart mit einem Plus von rund einem Prozent taxiert. Das Besondere sei, dass der Gesamtmarkt zum Wochenausklang schwächele, weil Investoren vor dem Wochenende ihr Risiko reduzieren würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:975,60 EUR +1,22% (19.11.2021, 15:07)