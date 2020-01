Bergab sei es auch mit der britischen Einzelhandelskette Marks & Spencer (ISIN: GB0031274896, WKN: 534418, Ticker-Symbol: MA6, London Stock Exchange-Symbol: MKS) (-11,07%) gegangen, der Aktienkurs sei nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft eingebrochen, dazu liege die Bruttomarge im laufenden Geschäftsjahr am unteren Ende der Erwartungen.



Weitere negative Nachrichten aus dem Einzelhandel seien von JC Penney (ISIN: US7081601061, WKN: 851991, Ticker-Symbol: JCP) (- 10,83%) gekommen, die Same-Store-Sales seien um 7,5% zurück gegangen, der Negativtrend im US-Einzelhandel habe sich damit fortgesetzt. Der Jahresausblick habe aber bestätigt werden können.



Marktkapitalisierung von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) betrage aufgrund der beeindruckenden Performance am Aktienmarkt in den letzten Wochen mittlerweile USD 87 Mrd., das heiße Tesla sei nun mehr wert als General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) (etwa USD 48 Mrd. Marktkapitalisierung) und Ford Motor (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) (etwa USD 37 Mrd. Marktkapitalisierung) zusammen.



Die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) (+2,12%) habe dank guter Umsatzentwicklung in China mit USD 310,43 ein neues Allzeithoch erreichen können. Allein in den letzten sechs Monaten habe der Aktienkurs um mehr als 50% zulegen können. (10.01.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des US-Einzelhändlers Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, Nasdaq Ticker-Symbol: BBBY) knickten um 19,22% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Einrichtungskette sei im dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Weil Umsatz und Gewinn auch während des restlichen Geschäftsjahrs unter Druck stünden, werde der Jahresausblick zurückgezogen, so das Unternehmen.