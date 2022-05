XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

703,40 EUR -2,21% (31.05.2022, 09:19)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

759,63 USD +7,33% (27.05.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.05.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Bärenmarkt-Rally oder echte Erholung? - ChartanalyseIn drei starken Sitzungen hat die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) zuletzt 21% an Wert gewonnen und sich damit von dem frischen Jahrestief, das am 24. Mai bei 620,57 USD markiert wurde, nach oben abgedrückt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter dem Strich habe für die vergangene Handelswoche ein Plus von 14,4% zu Buche gestanden - immerhin die beste Wochenperformance seit Mitte Dezember. Angesichts der vorherigen Verluste (ausgehend vom April-Hoch hätten die Papiere 46% an Wert verloren) könnte die Gegenbewegung allerdings auch "nur" eine typische Bärenmarkt-Rally darstellen. Aus charttechnischer Sicht seien daher weitere Fleisspunkte und der Sprung über eine wichtige Hürde nötig.Ausblick: In insgesamt vier Abwärtswellen sei es für die Kurse im April und Mai von 1.153 USD bis auf das aktuelle Jahrestief bei 620,57 USD zurückgegangen. Dabei habe die Aktie eine ganze Reihe charttechnischer Unterstützungen unterboten, die es nun zurückzuerobern gelte.Das Long-Szenario: Die erste Hürde lasse sich jetzt vom 2021er April-Hoch bei 780,79 USD und dem Januar-Tief bei 792,01 USD ableiten. Gelinge der Sprung über diesen Doppelwiderstand, sollte zur Bestätigung (idealerweise per Schlusskurs) auch die 800-Dollar-Marke überwunden werden, um anschließend einen Hochlauf an die kleine Volumenspitze im Bereich von 850,00 USD zu ermöglichen. Darüber müsste dann bei 865,65 USD die Kurslücke vom 9. Mai geschlossen werden, bevor an der 900er Schwelle ein massiver Widerstand warte. Dieser dürfte im ersten Anlauf nur schwer zu knacken sein, denn dort finde sich zum einen das markante Top vom Januar 2021, zum anderen würden knapp darüber derzeit die 200-, die 100- und die 50-Tage-Linie verlaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:703,50 EUR -2,90% (31.05.2022, 09:35)